Sultangazi'de Kavga Anları Kamerada

Sultangazi'de bir grup arasında çıkan tartışma sırasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgada belindeki silahı çıkaran bir kişi, art arda ateş etti ancak kurşunlar kimseye isabet etmedi. Olaya müdahale eden bekçiler, tarafları gözaltına aldı.

SULTANGAZİ'de, bir grup arasında çıkan tartışma sırasında 2 kişi arasında kavga yaşandı. Taraflardan biri belindeki silahı çıkararak, kavga ettiği kişiye art arda ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar şans eseri, kişiye isabet etmedi. Silahın art arda patladığı kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu. Tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, diğerleri ayırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı. Açılan ateşte şans eseri, kurşunlar kimseye isabet etmedi.

İLK OLARAK BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ise el koydu. Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Kavga anları amatör kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.