Sultangazi'de Katı Atık Alanında Yangın Çıktı

Sultangazi'de Katı Atık Alanında Yangın Çıktı
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İstanbul Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangına müdahale böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bulunan katı atık toplama alanında yangın çıktı. Alevleri itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan katı atık toplama alanında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Katı atık toplama alanından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Öte yandan alandaki söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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