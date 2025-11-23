Haberler

Sultangazi'de Kamyonun Sıkıştırdığı Otomobilin Sürücüsü Refüje Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir kamyonun otomobili sıkıştırması sonucu gerçekleşen trafik kazasında, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Olayda, otomobilde bulunan yaşlı bir kadın boynundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki kamyonun sıkıştırdığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton refüje çıktı. Olay sonrası sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otomobil içinde bulunan ve boynundan yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Habibler Arnavutköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen 34 DN 0985 plakalı kamyon sürücüsü 34 NIR 383 plakalı otomobili sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü beton refüje çıkarak askıda kalırken, sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olayda otomobil içinde bulunan yaşlı bir kadın yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Boynundan yaralandığı öğrenilen yaşlı kadın, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyir halinde iken kazayı fark ettiğini belirten Burhan Biricik, "Seyir halindeydik, sol taraftaki kamyonun taksiyi sıkıştırdığını fark ettik. Bir anda zaten orta refüje çıktı. Arabadan dumanlar çıkmaya başladı o anda. Panik halindeydi, hava yastıkları zaten açılmıştı. Yaşlı bir teyzemiz boynundan yaralandı. Etraftaki insanlar yardımcı oldular. Yolun kenarına aldık ve ambulans çağırdık. Ambulans da gelip müdahalesini yaptı. Şu anda halen müdahalesi devam ediyor" dedi.

Yaşanan olayda bir kişi boynundan yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde sürücülerin tartıştığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştıkları, sağlık ekiplerinin ise yaşlı kadına müdahale ettikleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.