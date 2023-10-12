SULTANGAZİ'de Kamyonetin Sürücü Koltuğundan Cep Telefonu Çalındı

SULTANGAZİ'de yük indirilen kamyonetin sürücü koltuğunun boş olmasını fırsat bilen hırsız araçtaki cep telefonunu çaldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağazaya malzeme getiren kamyonet şoförü, cep telefonunu koltuğun üzerinde bırakarak kamyonetten indi. Sürücü kamyonetin kapısını da kilitlemedi. Malzemeler kamyonetten indirildiği sırada yoldan geçen bir kişi, sürücü koltuğundaki cep telefonunu fark etti. Bir süre çevreyi gözetledikn sonra, kamyonetin kapısını açarak şoföre ait cep telefonunu çaldı ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.