SULTANGAZİ'de Kamyonetin Camları Kırıldı

SULTANGAZİ'de kamyonet sürücüsü olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırım taşıyla park halindeki kamyonetin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de kamyonet sürücüsü olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırım taşıyla park halindeki kamyonetin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir kamyonetin yanına gelen bir kişi, kaldırımdan söktüğü taşı kamyonetin ön camına fırlattı. Kaldırım taşını defalarca kamyonetin ön camına fırlatan kişi aracın ön camını kırdı. Ardından kamyonetin yandaki camlarına da kaldırım yaşı fırlatan şüpheli diğer camların da kırılmasına neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Şüphelinin kamyonetin sürücüsü olduğu ve aracın çalışmaması üzerine sinirlenerek camları kırdığı öne sürüldü.