İstanbul'da bir kadın yolun ortasında soyundu, trafik kazası meydana geldi

İstanbul'da bir kadın yol kenarında soyunarak seyir halindeki araçların sürücülerine el salladı. Kadın o anlarda trafik kazasına da neden olurken, polis tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

İstanbul Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜLERE EL SALLADI

Dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı. Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu. İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.