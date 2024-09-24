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Sultangazi'de Kadın Sürücünün Park Kazası Şans Eseri Hasarsız Atlatıldı

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Sultangazi'de park etmek isteyen kadın sürücü, yanlışlıkla gaza basarak kazaya neden oldu. Otomobil, park halindeki araca ve bir binanın duvarına çarparak iki ağacın arasına düştü. Olayda yaralanan olmadı.

Sultangazi'de iddiaya göre aracını park etmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza basan kadın sürücü, önce park halindeki başka bir araca ardından binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, marketin önündeki iki ağacın arasına düştü. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BCL 204 plakalı otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde park etmek istediği esnada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki hafif ticari araca çarptı ardından ise bir binanın duvarına çarparak savruldu. Savrulan otomobil daha sonra ise bir marketin önündeki kaldırımdaki iki ağacın arasında düştü. Olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobilde hasar oluştu. İki ağacın arasına düşen otomobili görenler ise şaşkına döndü.

Ferit Oktar isimli esnaf, "Biz dükkanın önünde duruyorduk bir ses geldi. Daha sonra geldik ama kaza anını görmedik. Buraya gelip baktığımızda araba şurada duran araca çarpıp kirişten sekip bu boşluğa geliyor. Yani kazanın nasıl olduğunu görmedik anlam da veremedik. Durum vaziyet bu şekilde. Herhalde bayan sürücü fren yerine gaza bastı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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