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Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını

Sultangazi'de bir işyerine yapılan basında 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sultangazi'de bir işyerine yapılan basında 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde kaçak alkol ve etiket imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 29 Ağustos'ta işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramalarda 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirildi. Baskın işyeri sahibi M.B.Y. gözaltına alındı. İşyeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, herhangi bir ruhsat veya vergi levhası bulunmadı belirlenen iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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