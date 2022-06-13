Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü - Haberler

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Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü

Sultangazi'de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Sultangazi'de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan işçiler son anda kendilerini dışarı atarken, alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Şantiye alanının iç kısmında işçilerin konakladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Bu sırada içeride olan işçiler kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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