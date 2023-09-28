Sultangazi'de İş Yerinde Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

SULTANGAZİ'de, 2 grup arasında iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar ise amatör kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına gelen kişiler ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İş yeri sahibinin yakınlarınında dahil olduğu tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar,iş yerinde tekme, yumruk ve sandalyelerle bir birilerine saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgaya müdahale ederek sonlandırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırmaya çalıştı.