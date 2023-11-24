SULTANGAZİ'de İş Merkezine Hırsızlık

SULTANGAZİ'de bir iş merkezine giren şüpheli, su saatlerinin kapakları ile elektrik panolarını çaldı. Hırsızlık anları iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SULTANGAZİ'de bir iş merkezine giren şüpheli, su saatlerinin kapakları ile elektrik panolarını çaldı. Hırsızlık anları iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki 3 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezine gelen şüpheli, bir süre içeride oyalandı. İlk olarak iş merkezinin girişinde bulunan su saatlerinin kapaklarını çalan şüpheli, iş merkezinin tüm katlarını dolaştı. Güvenlik kamerasına aldırış etmeyen şüpheli, iş merkezinin üç katında bulunan elektrik panolarını yerinden sökerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş merkezinde atölyesi bulunan Metin Peker, "Dün su saatlerinin ve elektrik panolarının yerinde olmadığını fark ettik. Kameralardan tespit ettik bir şahıs gündüz vakti geliyor alıp götürüyor. Daha önceden de girişte makinamız çalındı. Bu her yerde oluyor.10 bin liraya yakın bir zararımız var binada" dedi.