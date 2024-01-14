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Sultangazi'de inşaat temel kazısı sırasında iki bina zarar gördü

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Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yanındaki iki bina zarar gördü. Bina sakinleri tahliye edilirken, inşaat firması yetkilisi ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.

Sultangazi'de inşaat temel kazısı sırasında alanın yanında bulunan iki binada zarar meydana geldi. Kazı alanının yanındaki iki binada oturanlar tahliye edilirken, inşaat firması yetkilisi ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 141. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında yanında bulunan 5 katlı binanın temeli de zarar gördü. Çalışma sonrası binanın bitişiğindeki diğer binayla arasında çatlaklar ve boşluk oluştu. Binada yaşayanlar olaydan sonra dışarı çıkarken kepçe operatörüyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan tartışmanın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelirken hasar gören iki binadaki toplam 11 dairede oturan vatandaşlar tahliye edildi. Bina sakinlerinden bazıları müteahhitti aradıklarında cevap vermediğini belirtti. Polis ekiplerince tedbir amacıyla bina ve sokak emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Öte yandan, inşaat firmasının yetkililerinin beton mikseri getirerek oluşan boşluğu doldurmaya çalıştığı görülürken mahalle sakinleri ile inşaat firması yetkilisi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedeye olay yerindeki polis ekipleri müdahale ederek ayırdı. Bir sokak sakini ise evlerinden tahliye edilen komşularına çay ikram etti.

"Temeli oymuşlar"

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan bina sakini Mürsel Alkan, "Ben binada oturuyordum. Taş düşer gibi sesler geldi. Temeli oymuşlar. Kendimizi dışarı attığımızda binanın açıldığını gördük. Müteahhitti arıyoruz. Geleceğini söyledi ama gelmedi. Telefonunu da kapattı ve bizden kaçtı. Biz zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Buranın da acilen yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bir gün önce de kepçeciye bunun altını kazmamasını söyledik"

Mağduriyet yaşayan bir başka vatandaş Şaban Altan, "19.30'da çatırtı sesleri ile dışarı çıktık. Bir gün önce de kepçeciye bunun altını kazmamasını söyledik. Buraya su doluyor. Müteahhit kazmalarını söylemiş" diye konuştu.

"Bu kadar kişi mağdur oldu"

Olayla ilgili konuşan bir başka bina vatandaş Erol Kılavuz, "Tedbir almadan nasıl bunu yapıyorlar? Akıl alacak gibi değil. Bu kadar kişi mağdur oldu. Burada en az 10 aile var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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