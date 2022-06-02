Sultangazi'de inşaat alanı yanındaki yol çöktü - Haberler

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Sultangazi'de inşaat alanı yanındaki yol çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de inşaat alanı yanındaki yol çöktü İnşaatın istinat duvarı zarar gördü, İSKİ borusu patladı Sultangazi'de bir inşaatın yanında bulunan yol henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Sultangazi'de inşaat alanı yanındaki yol çöktü

İnşaatın istinat duvarı zarar gördü, İSKİ boru Su patladı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir inşaatın yanında bulunan yol henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında inşaatın istinat duvarı zarar görürken, İSKİ'ya ait su borusu da patladı.

Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bina inşaatı yapılan alanın yanındaki yol çöktü. Çökme nedeniyle inşaatın istinat duvarı zarar görürken, İSKİ'ya ait su borusu da patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ, zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin yaşandığı caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.Zabıta ekipleri çökme nedenini araştırırken İSKİ ekipleri de akan suyun akışını kesti.

İnşaat alanı yetkileri su borusu patlaması nedeniyle, İSKi çalışanları ise inşaatın demirlerinin ağırlığı ve kaçak su dolayısıyla yolun çöktüğünü savundu. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Sultangazi İSKİ su 3. Sayfa Haberler

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