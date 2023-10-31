Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakiler tekme tokat birbirine girdi. Sandalye ve çöp kovasının da kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakiler tekme tokat birbirine girdi. Sandalye ve çöp kovasının da kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Eskir Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş merkezi önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle, tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme, yumruk, sandalye ve çöp kovası ile birbirlerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.