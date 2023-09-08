Sultangazi'de İki Aile Arasında Silahlı Kavga

Sultangazi'de iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki akraba aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki aileden biri evine sığındı.Diğer ailenin üyeleri ise, silahlarla husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı. İki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahlı şüpheliler, geldikleri aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.