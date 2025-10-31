Haberler

Sultangazi'de Hırsızlık Olayı: Kadın ve Erkek Paletleri Çaldı

Sultangazi'de Hırsızlık Olayı: Kadın ve Erkek Paletleri Çaldı
Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, biri kadın 2 kişi bir iş yerinin önündeki paletleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde biri kadın 2 kişi, bir iş yerinin önündeki paletleri kamyonete yükleyip çaldı. Hırsızlar rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce de birkaç defa benzer durumun yaşandığı iş yerinin önüne kamyonetle gelerek sokağı kapatan biri kadın 2 kişi, iş yeri önündeki tahta paletleri çaldı. Hırsızların sokağı kamyonetle kapatarak rahat tavırlarla paletleri çaldıkları anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokağa geldiği, sürücünün araçta beklediği, kadının ise paletleri alarak kamyonete yüklediği görüldü.

Daha önce de benzer durumları yaşadıklarını ifade eden iş yeri sahibi Ramazan Kurnaz, "Aşağı yukarı 25 senedir ben bu dükkanda esnaflık yapıyorum. Mobilya dekorasyon işi yapıyorum. Buraya aşağı yukarı 4 seferdir hırsız geliyor. Burada dışarıya malzemelerimizi koyuyoruz, fazla geldiği zaman onları çalıyorlar. Hatta bir iki sefer karakola verdik, mahkemeye verdik ama fazla bir netice çıkmadı. Bu sabah yine gelmişler. Kamyonetle geliyorlar ve arabanın plakalarını gizlemişler. Bunlar biraz profesyonel olmuş artık. Çok rahat bir şekilde durup, burada yolu kapatıp bu malzemeleri alabiliyorlar. Biz de burada mağduruz. Bunlara bir çare bulunursa memnun oluruz" dedi.

Aynı sokakta yaşayan Hüseyin Korkmaz ise, "Sabah 06.00 civarında 5 tane palet çaldılar, 5 tane ondülin çaldılar. Tek başına gelmiyorlar. Arabanın plakaları kapalı. Bir bayan var, bir de şoför var. Takip ediyorlar, buradan alıyorlar gidiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
