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Sultangazi'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

Sultangazi'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında
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Sultangazi'de ekmek bıçağıyla bir gecekondunun bahçesine giren hırsız, evin içine girmeyi başaramadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultangazi'de yanında getirdiği ekmek bıçağıyla gecekondunun bahçesine giren şahıs hırsızlık girişiminde bulundu. Bir süre bahçede dolaşarak eve girmeye çalışan hırsızın bir süre sonra oradan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz perşembe günü saat 03.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Bir gecekondunun bahçe duvarından bahçeye atlayan hırsız, bir süre bahçede dolaştıktan yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eve girmeye çalıştı. Hedefine ulaşamayan hırsız bir süre sonra geldiği gibi bahçe duvarından atlayarak gözden kayboldu. O anlar ev sahibi tarafından kurulan güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde elinde ekmek bıçağı bulunan hırsızın bahçede dolaştığı ve eve giremeyince oradan ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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