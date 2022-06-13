Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada

Sultangazi'deki Afgan göçmenlerin kaldığı eve penceresinden içeriye giren hırsızlar, evdeki telefon ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yayla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız, Afgan göçmenlerin oturduğu evin penceresinden içeriye girdi. Evde bir süre gezen hırsızlar, evden iki tane cep telefonu ve bir miktar para çalarak pencereden tekrar çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların pencereden içeriye girdiği, sonrasında ise çıkarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa