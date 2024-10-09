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Sultangazi'de Hırsızlar 400 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çaldı

Sultangazi'de Hırsızlar 400 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çaldı
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Sultangazi'de bir iş yerine giren iki hırsız, 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çalarak güvenlik kamerası sistemini de alıp kayıplara karıştı. Hırsızların, olay yerinden mezarlık aracılığıyla uzaklaştıkları tespit edildi.

Sultangazi'de bir iş yerine giren 2 hırsız, 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlar, 1 buçuk saat boyunca kaldıkları iş yerinden çıkarken delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları anlar çevredeki bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede daha önceden keşif yapan kapüşonlu 2 hırsız, depo ve ofis olarak kullanılan iş yerinin bahçe duvarından atlayarak içeriye girdi. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca iş yerini didik didik eden 2 hırsız, çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesini çaldı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yaptıkları hırsızlığın ardından mezarlıktan atlayarak gittikleri belirlendi. Şüphelilerin iş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti de çalmaya çalıştıkları tespit edilirken, mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremedikleri anlaşıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürerken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

"Hem biz hem de şantiyelerimiz mağdur"

Çok sayıda malzemelerinin hırsızlar tarafından çalındığını, bu nedenle şantiyelerin çalışamadığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Türkmen, "Buraya iki kişi geldi. Daha önce tespit yapıyorlar. Bu duvardan içeri giriyorlar. İçeride soygunu yapıyorlar. Camları kırıp, demirleri söküp alacaklarını alıyorlar. Delil bırakmamak için kamera cihazlarını dahi söküyorlar. ve duvardan tekrar atlayıp çantaları omuzlarında buradan devam ediyorlar. Mezarlıktan gidiyorlar. Daha sonra bizim kayıtları götürdükleri için esnafın kamerasıyla tespit edildi. Polisimiz sağ olsun tespit etti. Mezarlıktan atlamışlar gitmişler. Polislerimiz geldi, tutanağı tutup kayıtları yaptılar ama biz mağdur kaldık. Bütün takımlarımız gitti, şantiyelerimiz durdu. Hem biz mağduruz, hem elemanlarımız mağdur hem de şantiyelerimiz mağdur. Yani buraya girdiklerinde adamlar o kadar rahat ki 1 saat 15 dakika burada oyalanmışlar korkusuzca. Arkalarına bakmadan yani buradan gülerek çekip gidiyorlar. Az ileride başkasına ait bir kamyoneti çalmaya çalışmışlar, geri bırakmışlar. Mazot yokmuş galiba. Ama nasıl götürdüler bilmiyorum. Mezarlıktan yaya olarak geçmişler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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