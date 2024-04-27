Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Tehlikesi

Sultangazi'de bulunan Cebeci döküm sahası içerisine döküm yapmak için yanaşan bir hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucunda kaymaya başladı. Kayan hafriyat kamyonunu devrilmekten son anda iş makineleri kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Cebeci döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu döküm yapacağı esnada toprak kayması sonucunda kaydı. Kamyonun çekici kısmı havaya kalkarak askıda kalırken, dorse kısmının devrilmemesi için iş makineleri kullanıldı. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL