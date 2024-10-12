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Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı
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Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje ve levha direğine çarptı. Direk, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi ve kazada bir kişi yaralandı.

Sultangazi'de hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ardından levha direğine çarptı. Direğin bir aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sultançiftliği Mahallesi 156. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 34 KJZ 086 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ardından levha direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle levha direği, seyir halindeki 39 SU 730 plakalı otomobilin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü L.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonun yakıt deposunun delinip yola benzin dökülmesi nedeniyle Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsünün levha direğine çarptığı, levhanın ise aracın üzerine devrildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam Kaza

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