Sultangazi'de Genç, Uyuya Kalan Şahısı Plastik Dubayla Uyandırmaya Çalıştı

Sultangazi'de Genç, Uyuya Kalan Şahısı Plastik Dubayla Uyandırmaya Çalıştı
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Sultangazi'de bir kişi merdivenlerde uyuya kaldı. Bir genç, eline aldığı plastik dubayı fırlatarak şahsı uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Sultangazi'de bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kaldı. Yoldan geçen bir genç ise eline aldığı plastik dubayı fırlatarak şahsı uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde uyuya kaldı. merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören bir genç, eline aldığı plastik dubayı defalarca fırlatarak uyandırmaya çalıştı. Gencin şahsı uyandırma çabası çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç adamın dubayı fırlatarak merdivenlerde yatan kişiyi uyandırmaya çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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