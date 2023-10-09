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Sultangazi'de Gelin Alma Konvoyunda Silahlı Saldırı

Sultangazi'de gelin alma konvoyunda bulunan bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya defalarca ateş etti. Olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.