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Sultangazi'de Gecekonduda Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Sultangazi'de Gecekonduda Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı
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İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonucunda piknik tüpü patladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak gecekondunun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi 2705. Sokak'ta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu. Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı. Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı. Olay yerine itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali dron kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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