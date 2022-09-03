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Sultangazi'de 4 kişi aracını park eden polisi böyle darp etti

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de bir polis memuru, aracını park ettiği yerdeki oto galeri çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonucu darp edildi.

Sultangazi'de bir polis memuru, aracını park ettiği yerdeki oto galeri çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonucu darp edildi. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta öğle saatlerinde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre, polis memuru H.Y. dişçiye gitmek için geldiği cadde de arabasını park etti. O sırada aracın önünde bulunduğu oto galeri çalışanları polis memuru H.Y'ye aracını park ettiği yerden kaldırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y. ise polis olduğunu ve dişçiye geldiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, galeriden çıkan 4 kişi H.Y.'ye saldırarak darp etti.

Aracına binerek olay yerinden uzaklaşan polis memuru rapor alarak kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Oto galeriye gelen polis ekipleri olaya karışan G.G.(38), G.G.(59), E.Ç.(18) ve G.G.(32) isimli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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