Sultangazi'de Engelli Vatandaşın Ters Yolda Tehlikeli Yolculuğu

Sultangazi'de Engelli Vatandaşın Ters Yolda Tehlikeli Yolculuğu
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Sultangazi'de tekerlekli sandalyesiyle trafiğe giren engelli vatandaş, ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de engelli vatandaş tekerlekli sandalyeyle ters yönde trafiğe girdi

Engelli vatandaşın tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiğe girerek ters yönde ilerledi. Hem kendi hayatını hem de sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kaldırım yerine araç yolunu tercih etti. Trafiğe açık yolda ters yönde ilerleyen vatandaş, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında ilerlemeye çalışan engelli vatandaş, hem kendi canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini riske soktu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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