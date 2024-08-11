Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de düğün salonu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir düğün salonu önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırganlar henüz yakalanamadı.

Sultangazi'de dün gece kimliği belirsiz motosikletli iki saldırganın kurşunlarının hedefi olan 20 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün gece 22.15 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki saldırgan düğün salonunun önüne gelerek husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda çevrede bulunan 4 kişi yaralanırken, kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Zafer Eren ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Zafer Eren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından 20 yaşındaki gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Eren'in cenazesi, öğle namazını müteakip Arnavutköy Bolluca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığında toprağa verilecek.

Kimliği belirsiz motosikletli iki saldırgan henüz yakalanamazken polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
title