Sultangazi'de Düğün Konvoyu Trafiği Kilitleyip Horon Tepiyor

Sultangazi'de düğün konvoyundakiler yolu kapatarak horon tepti, TIR şoförü de aracını bırakıp horona katıldı. Ayrıca, bir kişi de seyir halindeki aracın ön kaputunda tehlikeli yolculuk yaptı.

SULTANGAZİ'de düğün konvoyundakiler yolu kapatıp horon tepti, seyir halindeki TIR şoförü de aracını yolda bırakıp horona katıldı. Seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerinde oturarak yolculuk yapan kişi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cebeci Mahallesi'nde düğün konvoyundakiler Selçuklu Bulvarı'nda yolu durdurup, horon tepmeye başladı. Karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup oynamaya koştu. TIR şoförü, düğün sahipleri ile birlikte horon tepti. O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

ÖN KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK Yine aynı yol üzerinde bir kişi, dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.