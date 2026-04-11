Sultangazi'de yasağı dinlemeyip dönmeye çalıştı, motosikletliye böyle çarptı

Sultangazi'de hafif ticari araç sürücüsü, yasak olmasına rağmen dönüş yapmaya çalışınca motosiklet sürücüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsünün savrularak yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç, yasak olmasına rağmen ışıklarda dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ayağında kırık olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı