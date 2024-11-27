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Sultangazi'de Döner Salonundan Atık Yağ Hırsızlığı

Sultangazi'de Döner Salonundan Atık Yağ Hırsızlığı
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Sultangazi'de bir şahıs, geri dönüşüm firmasında çalıştığını söyleyerek döner salonundan varil dolusu atık yağı çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de döner salonuna giderek geri dönüşüm firmasında çalıştığı yalanı söyleyen bir şahıs, varil dolusu atık yağı çalarak kaçtı. Olay anı işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kapalı panelvan araç ile işyerine geldi. Geri dönüşüm firmasında çalıştığı yalanını söyleyerek varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen işyeri sahibi geri dönüşüm firmasını aradığında böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendi. Aynı şahsın daha öncede benzer şekilde farklı yerlerden atık yağları aldığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Panelvan araç ile işyerine gelen şahıs, varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine gelen şahsın dolu olan varili aracına aktardıktan sonra boşalan varili geri getirerek işyerine bıraktığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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