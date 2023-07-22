Sultangazi'de Dilenci Kadın Tartıştı, Taş Atmakla Tehdit Etti

Sultangazi'de son zamanlarda özellikle akşam saatlerinde sokak sokak gezerek dilenen kadınlar dikkat çekti. Sokaklara dağılarak dilenen kadınlara bazı vatandaşlar para vererek yardım ederken, bazı vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Son zamanlarda bebek arabasına koyduğu ve kalp hastası olduğunu iddia ettiği çocuğuyla dilenen kadın ise mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar, dilenen çocuklu kadını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden dilenci, kendisini görüntüleyen mahalle sakiniyle tartışmaya başladı. Oturduğu dairenin penceresinden cep telefonuyla görüntü alan kadına, dilenci önce görüntüsünü çekmemesi için bağırdı, ardından da taş atmakla tehdit etti. Yerde taş bulamayan kadın, daha sonra o anları kayıt altına alan mahalle sakinine hakaret etti. O anlara tanık olan bir başka mahalleli de "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Niye küfrediyorsun? Para verseydi hoşuna giderdi" diyerek tepki gösterdi. Dilenci yanındaki çocuklarla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

"BANA GÖRE BUNLAR İHTİYAÇ SAHİBİ DEĞİL"

Sultangazi'de yaşayan Metin Koçkesen, "Benim de oturduğum sokağa bu kadın geldi. Bağırarak dileniyor. Biz geç saatte bağırarak bizi rahatsız ettiğini, neden para istediğini? Neden duygu sömürüsü yaptığını söylüyoruz. O ise bize fırça atıyor. Bana göre kesinlikle bunlar ihtiyaç sahibi değil. Sadece bu işi meslek haline getirmişler. Gelir amaçlı yaptıklarına inanıyorum. Geçen bir tanesi 'benim resmimi çekiyorsunuz' diye insanları fırçaladı. Bir tane komşumuza da 'benim güzelliğimi mi çekiyorsunuz?' dedi" diye konuştu.