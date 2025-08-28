Sultangazi'de Demir Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Sultangazi'de demir yüklü kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada başından yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2388. Sokak'tan bulvar üzerine dönmek isteyen Kemalettin D. idaresindeki 34 MEG 908 plakalı demir yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü Kemalettin D. başından yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyondan ise yola demir parçaları ve mazot saçıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine çağırılan vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL