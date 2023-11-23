Sultangazi'de dehşet: Boşanmak üzere olduğu eşini evde, kaçan üvey kızını sokak ortasında öldürüp intihar etti

İSTANBUL - Sultangazi'de boşanmaya karar veren çift arasında çıkan tartışmada silahını çeken adam, bir yıl önce evlendiğini eşini vurarak öldürdü. Çılgına dönen adam, dışarı kaçan üvey kızını yaklaşık 300 metre kovaladıktan sonra yakalayarak sokak ortasında vurarak intihar etti.

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl ikinci evliliklerini yapan Mehmet Kaya ile Şadumane Temuçin arasında son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Kaya ile eşi evliliklerini yürütemeyeceğini anlayınca boşanma kararı aldı. Yaklaşık 2 aydır ayrı yaşayan Mehmet Kaya, akşam saatlerinde tekrar eşinin evine geldi ve çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken Mehmet Kaya, 1 yıldır evli olduğu eşini vurdu. O sırada evde olan Aleyna Dayıoğlu dehşet anlarına şahit olunca evden çıkarak kaçtı. Mehmet Kaya sokağa kaçan üvey kızını kovalamaya başladı. Mehmet Kaya yaklaşık 300 metre kaçan üvey kızını vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve evde yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anını anlatan bölge esnaflarından Semih Kurt, "Sabah işe geldiğimizde, karşı sokakta sesler duyduk ve baktığımızda komşularımız kavga etmişlerdi. Aile içi geçimsizlik ve kavga varmış aralarında, 1 sene önce evlenmişler. Tarafların ikisinin de 2. evliliğiymiş. Anlaşamadıkları için kavga etmişler. Zaten 2 aydır evine gelmiyormuş. Önce eşini ve üvey kızını sonra kendini silahla vurarak öldürmüş. Bu kadarını biliyoruz" dedi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.