Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Park kavgası yüzünden komşusunu vurdu

Park kavgası nedeniyle komşusunu ve kayınçosunu silahla vurarak yaralayan saldırgan kısa sürede yakalandı

İSTANBUL İstanbul Sultangazi'de iki komşu esnaf arasında çıkan park tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Oto yıkama işletmeciliği yapan şahıs, karşı komşusunu ve kayınçosunu silahla vurarak yaraladı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, kısa sürede yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü sabah saat 09.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede müteahhitlik yapan Osman Koç'u ziyarete gelen kayınçosu, aracını hemen karşısında bulunan Bekir Yiğitoğlu'nun işlettiği oto yıkama dükkanının önüne park etti. Bunun üzerine ikili arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ardından büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Durumu fark eden enişte Osman Koç ise müdahale ederek şahısları ayırmaya çalıştı. Sürücü daha sonra aracını olay yerinden kaldırmak istediği esnada silahını çeken oto yıkama işletmecisi Bekir Yiğitoğlu önce sürücüyü bacağından vurdu. Ardından komşusu olan Osman Koç'u kovalayarak bir süre sonra onu da kolundan vurarak yaraladı. Olay anında silahtan çıkan mermiler bölgede bulunan iki araca da isabet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı kişiyi silahla kovaladığı anlar kamerada

Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalanan saldırgan Bekir Yiğitoğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anına ait görüntüler çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın komşunu silahla kovaladığı ve o esnada kurşunlardan birisinin park halindeki bir otomobile isabet ettiği, saldırganın daha sonra geri dönerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Yaşanan olayı anlatan Osman Koç, "Sabah işyerime giderken kayınçom aradı beni, dedi ki ben işyerine geldim gel birlikte çay içelim. Ben de o esnada gittim kayınçom arabadan çıkarken oto yıkamacıda yeni gelmiş dükkanını açıyordu. O esnada aracın camına vurup saldırdı neden arabanı buraya park ediyorsun diye. Ben de araya girdim ve iteledim dedim ki kardeşim siz eşkiyamısınız nesiniz. Zaten gelen herkese saldırıyorsunuz. Sonra tamam dedim sırtımı döndüm kayınçoma dedim ki sen aracını park et. Az ileriye gittim baktım ki arkamızdan kurşun salladı. Kayınçomun iki dizinde sıyrık var ona değdi ve düştü. Sonra benim peşime düştü. 300 metre kadar arkamdan kovalarken 8 tane kurşun geldi sonra 9. kurşun ile kolumdan vurdu ben yere düştüm. Oradan birisi seslendi ben polisim dur dedi oda hemen aracına binip kaçtı. Daha önce ben bunlara iyilikte yapmıştım hava soğuk kar yağdığı zaman ona kendi ellerimle yakıp ısınmaları için palet götürmüştüm ve ihtiyacınız olursa gelip inşaattan alabilirsiniz demiştim" dedi.

Görgü tanığı Emel Suzar, "Sabah saat 09.30 sıralarındaydı önce bağırmalar duydum. Komşum kapıyı süpürüyordu kavga ediyorlar zannettim dışarıya çıktığımda bir adam koşuyordu. Demeye kalmadan arkasından bir tane daha adam elinde gri siyah bir silah vardı onunla ateş ederek koştu. Kapıyı kapatmak için yöneldim sonra adam diğerini vurdu ve tekrar geri döndü. Sanırım silahının mermisi bitmişti tam kapının önünde silahını açtı şarjörüne baktı ve göz önünden kayboldu. Komşummuş sonradan öğrendim diğeri de müteahhitmiş ama çok korktuk. Çok korktum yarım gün boyunca kendime gelemedim polisi de ben aradım eğer merak eden varsa çünkü çok korkmuştum" dedi.