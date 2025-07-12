Sultangazi'de Çöpleri Müşterilerin Üzerine Attı

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Sultangazi'de bir kadın, kıraathane sahibiyle arasında çıkan tartışmanın ardından, çöpleri balkonundan müşterilerin üzerine attı. Olay, her hafta tekrarladığı iddia ediliyor ve işletme sahibi suç duyurusunda bulundu.

Sultangazi'de iddiaya göre kıraathane sahibiyle sorun yaşayan kadın, çöpleri balkondan işyerinin önünde oturan müşterilerin üzerine attı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2569. Sokak'ta 17 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre, L.Y. isimli kadınla aynı apartmanın altında bulunan kıraathane işletmecisi E.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle sorun yaşandı. L.Y., evdeki çöpleri balkondan kıraathanenin önünde oturan müşterilerin üzerine attı. Bu durumun haftada bir gün tekrarlandığını iddia edildi. İşletme sahibi E.Y.'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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