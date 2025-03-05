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Sultangazi'de Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı

Sultangazi'de Çocuk Kamyonetin Altında Kaldı
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Sultangazi'de, babası ile birlikte sebze satan bir çocuk geri geri hareket eden bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de babası ile birlikte sebze satan bir çocuk, araç geri geri hareket ettiği esnada düşerek kamyonetin altında kaldı. Kaza şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Şubat'ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü. Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu. Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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