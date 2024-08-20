Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Çiğköfteciye Gelen Çocuğu Heimlich Manevrası Kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir çiğköfte dükkanında çiğköfte yiyen çocuğun nefes borusuna çiğköfte kaçması sonucu bir müşteri heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de, nefes borusuna çiğköfte kaçan çocuğu bir müşteri haberlerden gördüğü heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir çiğköfte dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte geldiği dükkanda çiğköfte yiyen çocuğun nefes borusuna çiğköfte takıldı. Nefessiz kalan çocuğun annesi müdahale etmeye çalışırken, bir yandan da çevredekilerden yardım istedi. Ömer Nursever isimli vatandaş ise hemen çocuğun yanına koşarak daha önce haberlerde izleyerek öğrendiği 'heimlich manevrasını' uyguladı. Nursever'in uyguladığı heimlich manevrası ile küçük çocuğun nefes borusuna takılan çiğköfte çıkartılırken o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Haber kanallarında gördüğüm kadarıyla yardım etmeye çalıştım"

Yaşanan olayı anlatan Ömer Nursever, "Yan tarafta ben esnafım. Komşuyuz aynı zamanda çiğ köfteciyle. Ben de burada çiğ köfte yiyordum. Masada bir anne ve küçük yaşlarda bir çocuğu çiğköfte yiyorlardı. Bu arada bir bağrışma duydum. Anne su yok mu, yardım eden yok mu diye. Hemen hızlıca yanaştım. Baktım boğazında bir cisim takılmış. Tabii ben bu eğitimi almamışım sağlık eğitimi ama televizyonda gördüm. Haber kanallarında gördüğüm kadarıyla yardım etmeye çalıştım. Boğazındaki cismi çıkarttık bu sefer damağına yapışmıştı. Oradan da aldık. Sonra anne bize teşekkür etti ve buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi 3-sayfa 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sara neden yok, sakat mı? Sara Young Boys maçında yok mu? Barış Alper Yılmaz zehirlendi mi? Barış Alper Yılmaz neden hasta oldu? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Kaan Ayhan neden yok, sakat mı? Kaan Ayhan Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu? Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İskenderiye Feneri nerede, hangi ülkede? İskenderiye Feneri ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından İskenderiye Feneri'nin özellikleri!
title