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Sultangazi'de Cep Telefonu Mağazasında Hırsızlık Olayı

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Sultangazi'de bir cep telefonu satış mağazasına müşteri kılığında gelen hırsız, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak telefonu çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de cep telefonu satış mağazasına müşteri kılığında gelen hırsız, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak incelediği telefonu çaldı. İşyeri sahibi ise hızla koşarak izini kaybettiren hırsızın arkasından bakakalırken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu saat 22.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce mağazaya gelerek telefon soran hırsız, istediği modelin olmadığını öğrenince mağazadan ayrıldı. Hafta sonu tekrar mağazanın bulunduğu yere gelen şüpheli önce yan taraftaki pastanenin önünde işyerinin boş kaldığı anı kolladı. Mağazada kimsenin olmadığı anda içeriye girerek geçen hafta sorduğu modeli yine sordu. Tekrar istediği modelin bulunmadığı yanıtını alan hırsız, tezgahta gözüne kestirdiği telefonu incelemek istediğini söyledi. Tezgahtaki telefonu hırsıza veren esnaf, diğer işleriyle ilgilenmeye başladı. Bir süre telefonu kontrol ediyormuş gibi yapan hırsız daha sonra işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak cihazla birlikte mağazadan koşarak uzaklaştı. Mağaza sahibi ise ara sokağa girerek izini kaybettiren hırsızın arkasından bakakaldı.

Olay anı kamerada

Telefon satış mağazasına müşteri kılığında gelen hırsızın çaldığı telefon ile kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde giyindiği kapüşonlu montuyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsızın önce yan tarafta bulunan bir işyerinin önünde bir süre beklediği ve daha sonra ise mağazaya gelerek kontrol etmek için aldığı telefona bakıyormuş gibi yapıp çaldığı anlar görülüyor.

"Eşimin bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefonu alıp karşı taraftaki ara sokağa doğru koşup gidiyor"

Olay anını anlatan mağaza sahibinin eşi Sevgi Aktürk, "Olay geçtiğimiz hafta gerçekleşti bir genç daha önceden buraya gelip telefon soruyor. Sonrasında yeri tespit ettikten sonra yan tarafımızdaki pastanenin orada bekleyerek burada hiç kimsenin olmayışını kolluyor. Saat 22.21 civarı olay gerçekleşiyor. İçeriye gelip telefonu sorduğunda eşim telefonu kendisine veriyor. İnceliyormuş gibi yapıyor ve içeride kimsenin olmadığını kollayarak eşimin bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefonu alıp karşı taraftaki ara sokağa doğru koşup gidiyor. Böyle bir olay ile karşılaştık. Son zamanlarda bulunduğumuz bu kesimde çok fazla böyle olaylar ile karşılaşmaya başladık ve artık bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi Cep Telefonu Sultangazi Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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