Sultangazi'de Çatı Yangını: İki Bina Tehlikeye Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binalara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelenecek.

Sultangazi'de çatı yangını yan binalara sıçradı: Yanan çatılar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. 2 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yanan çatılar dronla görüntülendi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri ise yangını fark eden ve ihbarda bulunan vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken 3 binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ve yanan çatılar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış: Saldırı olasılığı güçlü ihtimal
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Anlaşma tamam! Premier Lig'in devine gidiyor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler

Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.