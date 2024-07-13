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Sultangazi'de Camiye Dadanan Ayakkabı Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Sultangazi'de bir şüpheli, cerrahi maske ve şapka takarak camiye gittiği sırada beğendiği ayakkabıyı çalarak pantolonunun içine sakladı. Şüphelinin bu yöntemi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de çevredeki diğer camilerden ayakkabı çaldığı ortaya çıktı.

Sultangazi'de cerrahi maske ve şapka takarak camiye giden bir şüpheli, beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çaldı. Birçok kez camiden ayakkabı çaldığı öğrenilen şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli defalarca kez çevredeki diğer camilerden ayakkabı çaldı. Son ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin ilginç yöntemi görenleri şaşırttı. Beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalan cerrahi maskeli ve şapkalı hırsız, daha sonra ise elini kolunu sallayarak gözden kayboldu. Çalınan ayakkabının bir babaya, kızı tarafından doğum günü hediyesi olarak hediye edildiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın camiye girdikten sonra ayakkabı dolaplarını kontrol ettiği, daha sonra ise beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Vatandaş camiye dadanmış ve hırsızlığı defalarca kez yapmış"

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Yanaşık, "Geçtiğimiz günlerde camimizde bir ayakkabı çalınma olayı olmuş ve kameralarda bu tespit edilmiş. Vatandaş camiye dadanmış ve daha önce de bu işi defalarca yapmış. Yüzü maskeli. Emniyete gerekli bilgileri verdik. Tabii camide olması çok hoş bir olay değil ama emniyet güçlerimizde elinden geleni yapıyordur. Daha önce de kamera kayıtlarına baktığımızda şahsın kendini gizleyip, maske takıp bu olayı defalarca yaptığını gördük. Çok hoş bir olay değil camide olması böyle bir olayın ama defalarca olmuş. Çalınan en son abimizin ayakkabısı, manevi değeri, kıymetli olan bir ayakkabı. Kızı doğum gününde almış. Onun için çok kıymetli bir ürünmüş, hediyeymiş. Tabii çok hoş bir şey değil bu yaşanan olay. Tekrar tekrar olması da çok üzücü. Şahıs ilerideki esnaf arkadaşların da kameralarında görülmüş. Maskesini çıkarmış. İnşallah emniyet güçlerimiz yakalayacaktır, neticeye varacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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