Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı

Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki koca, eşini sokak ortasında sevgilisiyle görünce sinirlenip bıçakla saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi gören koca çılgına döndü. Şüpheli koca, şahsı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sokak ortasında yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vahdettin Ç. (46), boşanması aşamasındaki eşi Gizem Ç.'yi sokak ortasında sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K. ile birlikte gördü. Bunun üzerinde sokak üzerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Vahdettin Ç., yanında bulunan bıçakla Barış K.,'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Vahdettin Ç.,'nin bıçağını alırken, aldığı bıçak darbeleri sonrası Barış K., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis çalışma başlattı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan Vahdettin Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay esnasında Vahdettin Ç.'nin sevgilisi Gizem Ç., ile Barış K.'yı yaraladıktan sonra tartıştıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suç dosyaları mevcut

Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
