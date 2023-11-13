Sultangazi'de Boşandığı Eşini Silahla Yaralayıp Bıçakla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de boşandığı eşini silahla yaraladıktan sonra bıçakla boğazını keserek öldüren şüpheli adliyeye gönderildi. Cinayetin ardından polis merkezine teslim olan şüpheli, eski eşiyle yaşanan tartışma sonucunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Sultangazi'de boşandığı eşini silahla yaraladıktan sonra bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesi'nde Pınar Bektaş'ın (42) ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı Tüncay S'nin (43), maktul Pınar Bektaş'ın eski eşi olduğu ve nisan ayında boşandıkları belirlendi.

Şüphelinin dün akşam Bektaş'ın evinde bulunduğu sırada ikili arasında çıkan tartışma neticesinde olayın meydana geldiği tespit edildi.

Şüpheli Tüncay S, emniyetteki ifadesinde, boşandığı eşinden olan 9 yaşındaki çocuğu C.S'yi hafta sonları alarak beraber vakit geçirdiklerini belirterek, olay günü de kızını annesi Pınar Bektaş'tan aldığını anlattı.

Akşam saatlerinde de eski eşiyle konuşarak bir markette buluştuklarını, alışveriş yaptıktan sonra kızı ile Bektaş'ın yaşadığı eve gittiklerini aktaran Tüncay S, aynı mahallede oturdukları eski eşiyle aralarında husumet bulunmadığını öne sürdü.

Şüpheli, evinde çamaşır makinesi olmadığı için eski eşinin "Kirlilerini getir yıkayayım." dediğini, bunun üzerine evine giderek kirli elbiselerini getirip makineye attığını söyledi.

Çamaşır makinesi çalıştığı sırada eski eşiyle mutfakta sohbet ettiklerini, o sırada yaşanan tartışmanın ardından üzerindeki el yapımı tabancayla kadına ateş ettiğini anlatan Tüncay S, tabancanın parçalanarak dağılmasının ardından mutfaktaki bıçakla eski eşinin boğazını kestiğini ifade etti.

Öte yandan olay sırasında evde bulunan, çiftin 9 yaşındaki kızlarının sesleri duyduktan sonra korkup kaçarak komşuya sığındığı öğrenildi.

Olayda kullandığı tabanca ve bıçakla polis merkezine giderek teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince üzerindeki kanlı kıyafetlere el konulan şüpheliye, bu nedenle adliyeye sevki sırasında olay yeri inceleme uzmanlarınca kullanılan tulumlardan giydirildiği görüldü.