Sultangazi'de Boş Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Sultangazi'de boş arazide çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Yangın, plastik fabrikasına sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Habipler Mahallesi 2718. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki boş alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yakınlarda bulunan plastik fabrikasına sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangından çıkan alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL