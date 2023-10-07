Sultangazi'de tur atma bahanesi ile plan kurup arkadaşları ile kapı önünde sohbet eden çocuğun bisikletini çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de tur atma bahanesi ile plan kurup arkadaşları ile kapı önünde sohbet eden çocuğun bisikletini çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte bina girişinde oturup sohbet eden çocuğun bisikletini gözüne kestiren 2 hırsız kendi aralarında kurdukları planı devreye soktu. Hırsızlardan birisi sokağın girişinde beklerken diğeri ise önce o esnada arkadaşları ile merdivenlerde oturup sohbet eden çocuğun bisikletine izin almadan binmeye çalıştı. Bunun üzerine bisikletin sahibi ve yanında bulunan arkadaşları hırsıza tepki göstererek bisikletten inmesini istedi. Planını devreye sokan hırsız sadece bir tur atıp geleceğini söyleyerek çocukların güvenini kazanmak için ise cebinden çıkardığı cep telefonunu emanet olarak bıraktı.

Bisikleti alarak uzaklaşan hırsız bir süre sonra yanına aldığı arkadaşı ile birlikte tekrar dönerek planın 2. kısmını uyguladı. Bu defa bina girişine gitmeyen hırsız ve arkadaşı bisikletin sahibini sokağın başına çağırdı. Bisikletini alma ümidi ile giden çocuğu korkutan hırsızlar cep telefonunu da alarak çaldıkları bisiklet ile hızla bölgeden uzaklaştı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan küçük çocuk ise hırsızların peşinden koşarak yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olay anı kamerada

Kurduğu plan sonrası güven kazanmak için cep telefonunu emanet bırakarak bina önünde oturan çocuğun bisikletini çalan hırsız bir süre sonra yanına aldığı arkadaşı ile tekrar gelerek önceden bıraktığı cep telefonunu alıp olay yerinden kaçarken hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.