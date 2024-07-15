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Sultangazi'de bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki bina zarar gördü

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla parçaları ile dolarken, sokağı ise toz bulutu kapladı.

İstaenbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla parçaları ile dolarken, sokağı ise toz bulutu kapladı.

Olay, öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir bina yıkımına başlandı. Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğla parçaları ile dolarken, eşyalar zarar gördü. Sokağın da toz bulutu kaplandığı olayda gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede önlem alarak inceleme yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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