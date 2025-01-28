Sultangazi'de Bahçe Tartışması Sonrası Ev Yangını: 250 Bin Lira Teklif Edildi

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir vatandaşın hafriyat alanının yakınında bulunan ve çok sayıda meyve ağacının bulunduğu bahçesine önce toprak doldurup, ardından ise evi boşaltması için 250 bin lira teklif edildi. Para teklifini kabul etmeyen Hızır Avcılar, evini ateşe verdiklerini iddia ederek şikayette bulundu.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Sultangazi Yayla mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Habibler ve Yayla mahalleleri arasında bulunan dere yatağı niteliğindeki geniş arazide uzun zamandır devam eden hafriyat dolgu çalışması esnasında Hızır Avcılar isimli vatandaşa ait evin bahçesine toprak dolduruldu. Durumu fark eden Hızır Avcılar bahçesine giderek meyve ağaçlarının toprak altında kaldığını belirtip çalışanlar ile tartıştı. Bir süre sonra ise olay yerine gelen çalışanlar evi boşaltması için 250 bin lira teklif etti. Bu duruma sinirlenen ev sahibi ise sadece meyve ağaçlarının bile bu bedelden daha fazla olduğunu ifade ederek teklifi kabul etmedi. Yaklaşık yarım saat sonra 150 metre ileride bulunan annesinin evinde kahvaltı yaptığı esnada evinden dumanlar yükseldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yaklaşık 6 ay kadar önce yanı başında bulunan başka bir evin daha bilinmeyen nedenle yandığı öğrenildi.

Para teklifini kabul etmeyince evinin yakıldığını belirten Hızır Avcılar, "Bu hafriyatçı arkadaşlar 7 ay önce buraya hafriyat dökmeye başladı. Sabah geldik evimize bahçemize baktık ki makineler ağaçlarımızı gömüyor kendilerine müdahil olduk. Bize 250 bin lira çocuğa teklif eder gibi para teklif ettiler. Biz parayı kabul etmedik ve gönderdik kendilerini. Böyle bir paraya ihtiyacımız yok bizim meyvelerimizin ve bahçemizin değeri neyse helalleşelim dedim. Bunun üzerine kahvaltı yapmaya çıktık. Baktık ki evimiz yanıyor. Bizim burada bir evimiz daha 6 ay önce yandı. İtfaiye ve polis raporları var. Bugünde bunlar bize para teklif ettikten sonra bu evimiz yandı kim tarafından yakıldı bilmiyoruz. Gördüğünüz bu çekyat evin önündeydi ve bunlar ateşe verildi. Ev yandı, bu evi de yaktılar, arkadaki evi de 6 ay önce yaktılar. Kimin bizim evlerimizi yaktığını bilmiyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Yaşanan olayda gecekondunun bir kısmı yanarak zarar görürken arazideki hafriyat çalışmalarının devam ettiği anlar ise dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen çalışanların inceleme yaptığı ve hafriyat çalışmalarının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL