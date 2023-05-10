Sultangazi'de aynı binadan 22 adet su saatini çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmana giren 2 hırsızlık şüphelisi, 22 daireye ait su saatini çaldı. Çalınan su saatleri nedeni ile binada bulunan daire sakinleri soruna çözüm beklerken, su saatlerini çalmak için 2 şahsın binaya girip çıktığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 07.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde binaya giren 2 şüpheli, katları tek tek gezerek 22 adet daireye ait su saatini yanlarında getirdikleri çantaya koyduktan sonra kayıplara karıştı. Olay ise dairelerde yaşayan vatandaşların sabah uyandıklarında musluktan su akmadığını fark edince ortaya çıktı.

Binada ofisi bulunan Deniz Eraslan isimli vatandaş "Burada bizim iş yerimiz var Esenyurt'ta da cuma günü bizim su saatleri söküldü. Pazar günüde mal sahibi aradı işyerlerine hırsız girdiğini söyledi. Burada 22 dairenin su saatini sökmüşler hafta sonundan beri susuzuz şuan su yok. Borcu yoktur yazısı istiyor İSKİ ondan sonra yapılacak ama susuzuz şuan" dedi.

22 dairenin su saatlerini çalan şüpheli 2 şahsın apartmana girdiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde 2 hırsızın binaya girdikten sonra söktükleri saatleri koydukları poşet ile birlikte binadan ayrıldıkları görülüyor.