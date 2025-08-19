Sultangazi'de Ayakkabı Atölyesinde Yangın Paniğe Neden Oldu

Sultangazi'de 7 katlı bir iş merkezinin 2'nci katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler tekstil atölyesi ve bir kata daha sıçrarken, binada çalışanlar kendilerini dışarı attı.

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir iş merkezinin 2'nci katında bulunan ayakkabı atölyesinde saat 16.45 sıralarında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta bulunan tekstil atölyesine ve bir üst kata daha sıçradı. İş hanında çalışanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak Atatürk Bulvarı'nın bir yönünü trafiğe kapattı ve araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Muhtemel bir patlama riskine karşı İGDAŞ ekipleri binadaki gaz akışını keserken, itfaiye erleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bazı vatandaşların olayı meraklı gözlerle izlemesi, bazılarının ise o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere teslim olan atölyede ve 2'nci katta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yan binada çalıştığını ve yoğun duman sebebiyle dışarıya çıktıklarını ifade eden Ersel Fidan, "Yangın çıktı an itibarıyla. İtfaiye burada söndürmeye çalışıyor gördüğünüz gibi, inşallah can kaybı yoktur" dedi.

Yan tarafta dernekte otururken yangını fark ettiğini belirten Murat Düzenli ise, "Kumaş deposu olarak bildiğimiz yerde yangın çıktı. Akabinde itfaiyeyi aradık, bilgi verdik. Geldiler itfaiye ekiplerimiz. Diğer taraftan yukarı üst katlarda çalışan arkadaşlar vardı. Onlar son anda dumandan kendilerini kurtardılar. İçerisinin kumaş deposu olduğunu biliyoruz. Boş, yani insan olmadığını ama üst katlarda insanlar olduğunu söylediler. Bir tane arkadaşımız, 'canımı zor kurtardım dumandan' dedi" şeklinde konuştu.

Bir üst katta çalışırken yoğun dumanı fark ederek dışarıya kaçtıklarını ifade eden Mahmut Ersoy da, "Çalışıyorduk bir anda her tarafı duman kapladı. Dumanı görür görmez zaten hemen çıktık, kimsede bir şey yok. Bir alt katımızda penye atölyesi çalışanları vardı, boşalttılar. Yani bir anda duman kapladı, aceleyle çıktık. Elektrik kontağından çıktı diyorlar ama tam bilen yok" dedi.

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL