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Sultangazi'de 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

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Sultangazi'de bakkaldan çıkarak evine gitmek isteyen 4 yaşındaki çocuk, seyir halindeki bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de bakkaldan çıkarak evine gitmek isteyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkaldan alışveriş yapan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, evine gitmek istediği esnada seyir halindeki 34 DTV 705 plakalı otomobilin altında kaldı. Küçük çocuğu ezdiğini fark eden kadın sürücü, hemen aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirirken, çevrede bulunan vatandaşlar ise küçük çocuğun yardımına koştu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Muhammed Hüseyin, "Küçük çocuk 4 buçuk yaşında. Bakkaldan alışveriş yapıyordu. İki arabanın arasından geçerken, araba geldi vurdu. Ön tekeri geçti üstünden sonra ikinci teker de geçti. Hanımefendi olayı gördü. Hemen arabadan indi ambulansı aradı. Polisler geldi, ambulans geldi. Çocuk hayatını olay yerinde kaybetmişti. Çocuğun ismini bilmiyorum ama bizim yan tarafta komşumuz yani" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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