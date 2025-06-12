Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanı binalara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı, alevler yan binalara sıçradı

İSTANBUL - Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaların çatısına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Kumar operasyonunda gözaltına alınan fenomenlerle ilgili karar
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki çocuğun kavgası acı sonla bitti! Kalbi durdu, kurtulamadı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.